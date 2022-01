"Bande de petits coquins !", a lancé Dorothée à ses anciens collaborateurs, une fois la surprise de TF1 terminée. L’animatrice de l'émission culte des années 80-90 (arrêté le 29 août 1997) a été saluée par la bande comme une "travailleuse, courageuse, généreuse" pour Hélène Rollès, "professionnelle" pour Jacky. "Merci Dorothée pour tout ce que tu as fait pour nous", a aussi déclaré Bernard Minet des Musclés. Frédérique Hoschedé de son vrai nom s’est quant elle dite "très touchée.

"Elle m’a tout appris. Il fallait que je sois là", a encore déclaré très émue l’héroïne d’Hélène et les Garçons. "C’est un peu comme ma sœur", a résumé Jacky, son acolyte. "Dorothée, pour moi c’est tout. Sans elle, Bernard Minet n’existerait pas du tout", a enchaîné la star des «Musclés».

Après avoir diffusé quelques images du Club Dorothée mais aussi des hommages de célébrités d'aujourd'hui qui ont grandi avec ses émissions (Amir, Philippe Lacheau, Roch Voisine ou Soprano et Jeanne Mas), ce sont Dave, Hélène Rollès (Hélène et les garçons) et Bernard Minet des Musclés (mais aussi les animateurs Christophe Beaugrand et Cyril Féraud) qui sont venus chanter le générique de l’émission ainsi que trois tubes de la chanteuse Dorothée Tremblement de terre, Ça donne envie de chanter et Des millions de copains. "Je vous regarde une fois encore parce qu'après je veux garder ça dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours. Ça y est, c'est imprimé", a lancé Dorothée avant de rendre hommage aux disparus.



Hommage aux Musclés disparus



Toutes les équipes du Club Dorothée étaient au rendez-vous sur scène pour cette surprise. Du coiffeur au réalisateur en passant par le régisseur, le monteur, les techniciens, les assistants de production, les maquilleurs… Sans oublier quelques visages plus connus comme Billy, Cyril Drevet, Michel Chevalet, l’illustrateur Lionel Gébédé et le doyen de l’équipe, Michel Klein, vétérinaire, qui a 101 ans. Dorothée s'est empressée d'aller chaleureusement l'embrasser. Ils se connaissent depuis 1972. "Que tu es gentil d'être venu me voir"



Une séquence touchante a aussi rendu hommage à Ariane Carletti et François Corbier disparus en 2019 et 2018, mais aussi René Morizur et Claude Chamboissier, dit Framboisier, chanteurs des Musclés, décédés en 2009 et 2015. "Puisqu’on est tous là, on peut peut-être en profiter, pour avoir une petite pensée émue pour nos amis qui eux ne sont plus là",



Mariée avec un fan

Le magazine Public avait récemment dévoilé comment la chanteuse de 68 ans avait rencontré l'homme de sa vie. "L'heureux élu s'appelle Vincent, il a 50 ans, et il se serait uni officiellement avec Dorothée il y a sept ans, dans le plus grand secret (...) Celui a qui a trouvé le chemin de son coeur est un ancien fan dont l'enfance a été rythmée par les émissions de Dorothée" Son mystérieux prince charmant serait devenu son assistant après avoir fait sa connaissance dans les années 2000, avant d'entamer une belle histoire d'amour. "Entre eux, des liens forts se tissent, précisait le magazine. L'animatrice accepte d'être la marraine de la comédie musicale pour enfants Au royaume des bonbons dont Vincent est l'un des metteurs en scène et des comédiens, et qui se joue à l'Olympia entre 2006 et 2007. Elle sera même à ses côtés pour saluer le public lors de la dernière".