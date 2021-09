Ce samedi, après 242 participations, Bruno Hourcade, le champion actuel des Douze coups de midi a dépassé le cap du million d’euros sur TF1. Une première dans une émission de jeux depuis la performance de Marie Friedel dans Qui veut gagner des millions? en 2004.

Le trentenaire toulousain est devenu millionnaire en répondant à une question concernant la célèbre bande dessinée Astérix et Obélix. “J’ai du respect pour lui. Il a beaucoup de culture et il mérite ce qu’il lui arrive”, confie à Télé Star Jean-Luc Reichmann, présentateur de l’émission.

Avec ses 1.002.907 euros en poche, on pourrait croire que le Maître de midi pourrait s’arrêter là. Mais, bien au contraire, Bruno compte bien continuer sur sa lancée et donner encore plus de fil à retordre à ses futurs successeurs.