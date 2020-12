Pour retrouver une trace de cette polémique, il faut remonter au 24 octobre dernier. Ce jour-là sur TF1, Jean-Luc Reichmann avait demandé à un candidat de son émission phare "À quoi peut-on parfois reconnaître un Réunionnais ?".

Comme de coutume, une proposition est de mise et une autre est caché. Le candidat doit alors choisir entre la proposition visitble ou celle qui est cachée afin de dévoiler la bonne réponse. Dans ce cas-ci, la réponse proposée visible était "leur ongle très long", qui est la bonne réponse et qui résulte d'une tradition importée par les immigrés chinois.

Était également proposée une réponse loufoque qui a fait bondir de nombreux Réunionnais : "leur onzième doigt". L’Union des Étudiants Réunionnais de l’Hexagone, y a vu "une sordide scène de racisme", et a saisi le CSA.

Valérie Bègue, Miss France 2008 originaire de l'île de La Réunion, s'était elle aussi insurgée. En story Instagram, elle avait écrit "Honteux, vous êtes sérieux ?" en légende d'une capture des 12 Coups de midi, et avait qualifié cette séquence d'"exemple tristement banal de racisme ordinaire".

Ce 27 décembre, Jean-Luc Reichmann a dès lors publiquement fait un "mea culpa" sur le plateau des 12 Coups de midi. Alors que la championne Camille devait répondre à une question portant sur l'île dont sont originaires Valérie Bègue et Dimitri Payet, l'animateur a tenu à embrasser "toutes les personnes de La Réunion" avant de présenter des "excuses". "Il y a eu quelques petites indélicatesses qui, à la base, n'étaient pas du tout voulues. Je tiens à le préciser parce que je défends toujours les équipes jusqu'au bout", a déclaré le présentateur des 12 Coups de midi, avant d'ajouter : "Mille pardons, on vous présente nos excuses si, à un moment donné, on a pu vous heurter ou choquer, c'était juste pour sourire, évidemment."