On ne s'ennuie jamais sur le plateau de Touche pas à mon poste. L'émission de ce jeudi 9 juin n'a pas fait exception. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs se sont lancés dans un nouveau débat, cette fois orthographique. L'animateur souhaitait savoir quel était le féminin du mot "enquêteur", persuadé qu'il s'agit de la formulation "enquêteuse" il a fait un rapide tour de table pour avoir l'avis des personnes présentes. Matthieu Delormeau, Valérie Bénaïm ou Benjamin Castaldi étaient eux persuadés de leurs côtés qu'il fallait plutôt dire "enquêtrice".

Cyril Hanouna a donc souhaité répondre une bonne fois pour toute à la question et s'est aidé d'un dictionnaire. "Vous allez tous fermer vos gueules maintenant. Je veux des excuses. Enquêteuse : personne chargée d'une enquête. Enquêtrice : personne chargée d'effectuer des sondages et des enquêtes", a-t-il lancé à ses chroniqueurs. Malgré la preuve apportée par l'animateur, Matthieu Delormeau reste lui persuadé qu'il a raison et ne veut pas reconnaitre son erreur. Un comportement qui a quelque peu agacé Cyril Hanouna, "Excuse toi ou tu sors !", lui a-t-il alors lancé. Mais menace ou pas, le chroniqueur n'a pas souhaité revenir sur sa position.

L'animateur a donc décidé d'agir et a demandé à Mokhtar, célèbre agent de sécurité de TPMP, d'escorter le chroniqueur hors du plateau. Une demande que l'homme s'est empressé d'effectuer, en soulevant Matthieu Delormeau et en le faisant quitter la table des chroniqueurs. Une séquence qui a bien entendu beaucoup amusé les spectateurs présents sur le plateau.