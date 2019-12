Bruel, Loïc Nottet, Black M, Vitaa et Slimane seront parmi les artistes qui s’engagent pour la bonne cause.

La 7e édition de Viva for Life débutera dans dix jours à Tournai. "Chaque soir, du 17 au 23 décembre, après la quotidienne télé, la scène de la Grand-Place vibrera au son des showcases de nombreux artistes qui soutiennent l’opération, indique ainsi la RTBF. Parmi les stars de la musique qui se succéderont sur la scène de Tournai, il y a les pionniers déjà présents lors des précédentes éditions de Viva for Life , comme Loïc Nottet, Vitaa & Slimane, Patrick Bruel ou Black M. Et d’autres pour qui ce sera une première : Tryo, Les Innocents, Gauvain Sers, Arcadian, Jean-Baptiste Guégan (le sosie vocal de Johnny Hallyday), Maëlle…" C’est Loïc Nottet qui lancera l’opération le mardi 17 décembre. "C’est donc à lui que sera confiée la clef du studio pour enfermer les trois animateurs dans le cube. Pour rappel, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver y resteront 6 jours et 6 nuits pour assurer ce grand marathon d’antenne et de solidarité." Et ce seront les coachs de The Voice Kids Belgique, Vitaa et Slimane, qui libéreront les trois animateurs le 23 décembre.

Parmi les autres artistes, on peut encore annoncer Boulevard des airs, Daddy K, Mister Cover ou encore le showcase exclusif d’Angelina, la jeune artiste de 13 ans découverte dans The Voice Kids 2017. Tous ces artistes s’engagent dans un élan de solidarité pour aider les enfants pauvres en cette veille de Noël.