" Une émission télé, c’est un peu comme une entreprise, explique Stéphane Vanhandenhoven au sujet de la 4e saison d’Affaire conclue qui démarre ce mardi soir. Pour qu’elle survive, il lui faut 3 ans. Et là, on y est. Il faut donc s’attendre à des surprises dans le prime de ce 15 septembre, uniquement diffusé sur France 2. On insiste plus sur la qualité des objets. L’obsession d’un producteur d’un programme qui marche est de l’améliorer, le bouleverser et de prendre plus de risques. L’émission va donc changer mais, pour ma part, j’espère qu’elle restera bienveillante et sympathique." Et Alexandra Morel, qui n’en revient toujours pas d’avoir déjà tourné l’épisode 1 000 la semaine dernière (au château de Chantilly), de renchérir. "Il y aura aussi et surtout de nouveaux acheteurs, un nouveau décor et une seconde partie de soirée encore plus poussée dans la chasse aux objets."