Enregistrée le dimanche 26 janvier dernier aux studios Médias Rives à Liège, la finale de The Voice Kids diffusée ce soir à 20 h 20 sur La Une ne se serait pas tout à fait déroulée comme prévu…

Selon nos informations, le vote final pour déterminer le vainqueur a donné lieu à un ex aequo. Il s’effectue non pas grâce aux téléspectateurs puisque le programme n’est pas en direct, mais grâce à un boîtier distribué à un panel composé de 100 personnes présentes en studio. Celles-ci sont représentatives de la population belge et du public de La Une. Et sans aucun lien avec les talents finalistes.

(...)