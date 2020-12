“Le chef ne le sait pas encore, mais il a déjà devant lui le gagnant d’‘Objectif Top Chef’", déclarait déjà face caméra, avant l'arrivée de Philippe Etchebest, ce jeune candidat motivé de 20 ans.

Face au célèbre Meilleur Ouvrier de France, Quentin s’est montré tout autant déterminé et sûr de lui. "Je suis passionné de cuisine et je donnerais tout pour faire intégrer votre équipe et vous satisfaire." Une attitude audacieuse qui a beaucoup plu à Etchebest. “Je viens juste de poser mes fesses sur la chaise et PAF!" Avant d'ajouter: "Tu vas tout défoncer, toi”, lui a-t-il ainsi lancé. Tu en es capable de gagner l'émission?" "Oui, j'ai toutes les qualités pour rejoindre votre équipe, chef, lui rétorque Quentin. Ma créativité, j'aime bien faire de jolis dressages. J'ai la rapidité, voilà toutes les qualités qu'on retrouve dans un cuisinier."

Et pour la première fois dans l'histoire d'“Objectif Top Chef”, Philippe Etchebest -le trouvant "incroyable"- a décidé d’attribuer la note maximale, soit cinq étoiles, sans même avoir goûté son plat. “Tu es dans ma brigade, mec. Alors sois bon!"

"C'est une caméra cachée?"

Une scène qui a stupéfait autant le candidat en question, Quentin, que son grand frère présent sur place ("c'est une caméra cachée?") ou les téléspectateurs. “Je ne comprends pas, il n’a même pas goûté, normalement, c’est le but", raconte, déçu, ce fan de Philippe Etchebest. "On va attendre 30 secondes pour voir si ce n'est pas une blague", réplique alors son frangin, présent avec lui en plateau, qui avait peur d'une farce au goût amer. Et... il avait finalement raison (voir vidéo ci-dessous). Il s’agissait d'une petite blague du célèbre chef cuistot, revenu quelques minutes plus tard ("He oui, tu crois quoi là?") mais qui n’a rien changé au verdict final. Un discours aussi carré que son assiette (mousse chocolat blanc passion, façon Auvergnat). En effet, après avoir goûté son plat, le chef étant sans voix. Et il a attribué les cinq étoiles au cuisinier en herbe actuellement en "CAP pâtisserie avant de passer un BTS en hôtellerie et Restauration, service".