La nouvelle saison de Section de recherches a démarré sur La Une et a vu l'arrivée d'une nouvelle recrue…

Les fans de la série française Section de recherches, dont la 14e saison a démarré samedi dernier sur La Une, ont eu un sacré choc en découvrant les premières images de ce premier épisode. La scène se déroulait effectivement dans un cimetière. Au milieu de gendarmes en grand uniforme, un cercueil, recouvert du drapeau tricolore. On est là pour enterrer un héros tombé pour la France. Oui mais lequel ? Gros plan sur une photo, où l’on retrouve toute la brigade, autour de l’emblématique Martin Bernier, campé depuis le début par Xavier Deluc. Tout est fait, du reste, pour que l’on imagine que c’est lui qui a laissé sa vie dans la dernière intervention… En réalité - attention, spoiler pour ceux qui n’ont pas vu cet épisode - c’est Rose (Honorine Magnier) qui a été tuée en service. Jeune maman dans la fiction - mais aussi à la ville - l’actrice quitte donc la série.

Au départ d’une comédienne s’ajoute l’arrivée d’une autre, venue tout droit du Mistral et de Plus belle la vie : Fabienne Carat sera désormais le commandant Jeanne Lorieux. Censément arrivée dans le Sud pour prêter main-forte à l’équipe pendant le congé de maladie de Bernier, elle ne fait pas, tant s’en faut, l’unanimité. Elle va pourtant prolonger sa collaboration, les forces de gendarmeries et celles de la section de recherches manquant cruellement de personnel.

Outre le fait qu’elle a un peu de mal à s’intégrer, Jeanne Lorieux aurait, par ailleurs, bien des choses à cacher. Et c’est précisément le secret qu’elle trimballe qui va servir de fil rouge à cette nouvelle saison, dont le tournage a eu lieu fin 2019 du côté de Nice.

Mais il faudra attendre le huitième et dernier épisode pour avoir le fin mot de l’affaire. Huitième ? Oui, car la nouvelle équipe de production (la productrice artistique a changé, elle aussi) a misé sur une collection plus courte que les saisons précédentes qui comptaient entre 11 et 13 enquêtes.

Toutefois, s’il y aura moins d’aventures à suivre, les scénaristes ont tout mis en œuvre pour que le suspense soit présent chaque semaine, offrant même, en guise de final, un double épisode en forme de crossover avec la série Alice Nevers. Ce sera donc la deuxième fois que les deux séries se "croisent" puisqu’en mai dernier, déjà, Bernier et Lucas avaient mis toutes leurs compétences au service de Marquand (Jean-Michel Tinivelli) quand la célèbre juge incarnée par Marine Delterme avait été kidnappée…