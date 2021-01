Ce sont nos confrères du Parisien qui l’affirment dans leur édition dominicale : en 2021, on devrait avoir droit à des émissions “all stars” de deux des programmes poids lourds de TF1 : The Voice et Koh-Lanta.

Pour ce qui concerne le télécrochet, on savait déjà depuis un petit temps que ce ne seraient pas quatre mais cinq coaches (Zazie, Jenifer, Florent Pagny, Mika et Patrick Fiori) qui prendraient place dans les fauteuils rouges, la main posée sur le buzzer. Mais ce que l’on ignorait, c’est que d’anciens candidats devraient venir retenter leur chance sur le plateau de TF1 pour cette édition anniversaire.

Du côté de Koh-Lanta aussi, on devrait avoir des surprises. Tout juste rentré de Polynésie – où il s’est vu offrir une magnifique chemise tahitienne – Denis Brogniart, avec Adventure Line Productions, plancherait déjà sur une future édition qui, elle aussi, tournerait autour des anciens concurrents “stars” des saisons précédentes. Vu le carton exceptionnel réalisé par Koh-Lanta, l’île des héros (diffusé en plein confinement), qui réunissait déjà des anciens (Claude, Teheiura, Moussa, Jessica, Sarah), on ne doute pas que la chaîne privée saura se montrer convaincante auprès des nombreux aventuriers qui n’attendent que ça : y retourner !