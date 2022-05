Samedi dernier, l'Ukraine, grande favorite, a remporté la 66e édition du Concours Eurovision de la Chanson. En plus des votes des professionnels, le groupe Kalush Orchestra a bénéficié d'un immense soutien du public - 439 points reçus - ce qui a permis à son pays, actuellement en guerre, d'atteindre la tête du classement final.

Si tous les yeux étaient braqués sur l'Ukraine et ses représentants, Laura Pausini, maîtresse de cérémonie aux côtés de Mika et d'Alessandro Catalan, n'est pas non plus passée inaperçue. La chanteuse italienne était même l'une des plus grandes stars de l'événement. Entre tenues resplendissantes et medley multilingues de ses plus belles chansons, l'interprète de La Solitudine a fait le show.



Au cours de la finale, cette dernière a toutefois disparu de l'antenne pendant plus d'une heure, laissant ses deux camarades seuls à la présentation. Une absence remarquée que la principale intéressée a expliqué par la suite sur les réseaux sociaux. "Je voulais calmer les choses et vous dire que je vais bien. Lors de cette finale, j'ai eu une chute de tension et pour cette raison, j'ai dû m'arrêter une vingtaine de minutes sur les conseils des médecins qui m'ont aidée et que je remercie infiniment", a-t-elle écrit en légende d'un cliché où se trouvent des secouristes.

Quelques jours plus tard, la star italienne a donné des nouvelles de son état de santé. Ce qu'elle a vécu n'était pas un simple malaise. "En effet, quelque chose n'allait pas. Je ne me sens pas bien depuis samedi. Je croyais que c'était dû à un amas de fatigue. Malheureusement, ce n'est pas le cas", a-t-elle écrit dans un long message posté en story sur Instagram. "Je viens d'apprendre que je suis positive au Covid et à cause de cela, je dois m'isoler et ne peux pas voyager.” Avant cela, la chanteuse avait posté une photo de son visage tiré avec le simple mot : "Malade".

En quarantaine, Laura Pausini ne peut donc pas participer au festival Amor a la musica qui a lieu ce samedi aux Etats-Unis. Elle s'excuse auprès de ses fans. "Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir participer au festival ce week-end, écrit-elle. J'avais préparé une représentation très spéciale et étais impatiente de rencontrer mes merveilleux fans en Floride."