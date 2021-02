Disparu en septembre 2020, Paul Semoun, le père d’Elie, est au centre de ce documentaire bouleversant, "Mon vieux", ce soir sur La Trois à 21.05.

C’est un regard, clair. Des mains parcheminées, des rides aussi, qui racontent toute une vie, que Marjory Déjardin a capturés, discrètement. Ce sont des échanges entre un père et son fils, qui pourraient être ceux de n’importe qui. Des petites querelles, pour des queues de cerises, puis des baisers, des accolades, des bras qui enserrent et des rires qui pardonnent tout. Le père, c’est Paul, 87 ans. Le fils, c’est Elie. Elie Semoun, qui a souvent et beaucoup filmé cet homme qu’il aimait par-dessus tout et dont, les dernières années de sa vie, la mémoire s’est lentement embrumée. Mon vieux, le documentaire diffusé ce soir sur la Trois, c’est aussi la maladie d’Alzheimer que raconte le comédien, mais avec délicatesse et rarement de manière frontale. “Il va mourir deux fois. Une première fois, il va nous oublier, ses souvenirs, ce qu’il a fait la veille. Il va sombrer, quoi”, dit-il, en voix off.