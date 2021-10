Le tournage de Ducobu Président, le quatrième opus de la saga, vient de se terminer mais Elie Semoun, acteur et réalisateur de la comédie familiale, prolonge son séjour en Belgique, un pays qu’il apprécie beaucoup, pour la bonne cause. Ce dimanche, l’humoriste revêtera le costume de parrain de la Grande soirée CAP 48 sur La Une. Un rôle qu’il est enthousiaste de jouer tant il est "sensible aux émissions qui prônent la tolérance et la générosité". "Je suis très pessimiste sur la nature humaine. C’est dégueulasse ce qu’il se passe. Dans notre monde, il y a des gens méchants, des violeurs, des tueurs et j’en passe. C’est donc génial que de temps en temps, on passe à autre chose et on consacre une émission à une belle cause comme CAP 48", déclare-t-il.

Malgré son emploi du temps chargé, Elie Semoun a passé en revue plusieurs vidéos de témoignage qui seront diffusées du prime de La Une. "Ceux-ci me confortent dans l’idée qu’il ne faut pas cesser de lutter et ne pas être dans la plainte perpétuelle", explique-t-il. "J’ai pris connaissance de l’histoire d’une femme victime de l’attentat de Zaventem. Son corps a été massacré par le souffle de l’explosion. Et pourtant, on la voit se battre. Je suis content de faire ce genre de rencontre."