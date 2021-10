Coup de gueule ou coup de buzz ? La question se pose au lendemain de l’élimination de Wejdene dans. La plus jeune candidate, 17 ans seulement, n’est pas parvenue à sauver sa peau dans l’émission diffusée vendredi sur TF1. Contrainte à passer par les face-à-face, elle n'a pas été sauvée par le jury ni par le public.

Est-ce la déception qui explique son absence lors du traditionnel débrief ? Est-ce aussi pour cela qu’elle ne semblait plus tout à fait en harmonie avec son binôme, le danseur Samuel Texier ? Les internautes se perdent en conjectures depuis ce week-end.

Depuis, la chanteuse a effacé tout le contenu de son compte Instagram, ne laissant qu’une publication d’un gris terne sur laquelle on peut lire : “C’était cool mais… Oubliez-moi” aux accents très amers. Un message qui laisse à penser que Wejdene digère très mal son élimination. Il est vrai qu’elle affichait de grandes ambitions au moment où sa participation à DALS a été confirmée. Au Parisien, elle avait confié : “Je veux et je vais gagner. Si je travaille dur, je ne vois pas pourquoi je n’y arriverais pas”.

S’agissant de son absence au briefing vendredi soir, elle est liée à l’âge de Wejdene. N’ayant pas 18 ans, elle est mineure et ne peut donc pas être sur un plateau en direct après minuit.

Avant de tout effacer sur son compte Instagram et d’écrire son “Oubliez-moi”, elle semblait avoir surmonté sa déception. Elle avait rendu hommage à son partenaire dans Danse avec les stars et souligné combien le programme lui avait apporté. “Quelle aventure !!!, a-t-elle écrit. C’est la fin, merci pour votre soutien et votre amour, j’espère vous avoir fait kiffer tout au long de mon parcours. Merci à mon partenaire Samuel Texier pour tous ces moments de partage et d’apprentissage et courage aux candidats restants. J’ai appris que j’avais de belles lignes de bras et de jambes. Pour moi, je ne savais absolument pas danser. Mais Samuel m’a dit ‘fais-le’ et quand je me vois je me dis maintenant ‘Wow mais je savais faire ça’”.

Trois panneaux postés dans sa story semblent aussi indiquer que cette élimination est un coup dur à encaisser pour la jeune femme. On peut y lire : “Ma santé n’a pas de prix” suivi de “Ma tournée sera la seule” et de “Love tous mes fans, love mon équipe, love Feuneu”. Pour tourner la page, elle semble se concentrer sur sa tournée à venir. Celle-ci commencera en février mais ne passera pas par la Belgique. Pour assister à un de ses concerts, il faudra se rendre à Reims ou à Paris, les deux dates les plus proches de chez nous.