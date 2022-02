Quelques semaines après la finale du Meilleur Pâtissier, RTL-TVI nous fait à nouveau saliver avec une treizième saison de Top Chef. Après autant d’années de diffusion, le concours culinaire en a encore dans la casserole. Les nouvelles épreuves, encore plus spectaculaires, et l’arrivée du chef étoilé Glenn Viel au sein du jury (déjà composé d’Hélène Darroze, de Philippe Etchebest et de Paul Pairet) viennent pimenter ce nouveau chapitre.

Mais ce n’est pas tout… Comme chaque année, la Belgique est toujours bien représentée dans le casting de Top Chef. Pour succéder à Mathieu Vande Velde, candidat dans la saison 12, il n’y aura pas un, ni deux, mais trois Belges en compétition. Une équipe de La Dernière Heure est allée à la rencontre de nos compatriotes Logan, Eliott et Arnaud afin qu’ils nous fassent partager leur expérience derrière les fourneaux de l’émission à succès.