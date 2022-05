Du 2 au 5 juin, la Grande-Bretagne sera placée sous le signe des réjouissances et célébrera en grande pompe le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, monarque britannique au règne le plus long. Des moments historiques – ces jours de festivités sont d’ailleurs fériés – que les télévisions du monde entier retransmettront, tout en proposant une multitude de documentaires. Le point d’orgue aussi d’un règne qui s’est construit en parallèle avec l’histoire de la télévision et qui souligne le poids médiatique de Elizabeth II. Une dimension essentielle comme le souligne Vincent Dujardin, professeur d’histoire contemporaine à l’UCL :” Dans une monarchie constitutionnelle, bénéficier de la sympathie populaire est essentiel, même s’il faut toujours garder une certaine prudence à l’égard des médias. Raison pour laquelle Elizabeth II n’a jamais accordé la moindre interview”. Cette envergure, on la retrouve déjà lors de son couronnement, le 2 juin 1953. Malgré l’opposition de Winston Churchill, Elizabeth II insiste pour que la cérémonie soit diffusée en direct à la télévision, une première mondiale. Au cœur de l’abbaye de Westminster, cinq caméras retransmettent simultanément l’événement. Et une preuve de modernité aussi puisqu’il s’agit du premier événement royal retransmis sur les écrans, le compte-rendu de son union avec Philip n’ayant été diffusé qu’en radio. La séquence de six heures bat des records (on estime que 40 % de Britanniques ont regardé le mariage) et provoque un engouement sans précédent dans le monde. Les ventes de récepteurs explosent et la monarchie britannique entre dans la modernité.