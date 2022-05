Ce 17 mai, la chaîne française C8 diffusait son émission "Les 10 émissions qui nous manquent le plus". Pour l'occasion, plusieurs personnalités du petit écran avaient fait le déplacement dont Myriam Abel, la gagnante de la troisième saison de la Nouvelle Star. Les téléspectateurs ont par la suite pu l'apercevoir dans les saisons 3 et 4 des Anges de la téléréalité. "La notoriété à l'époque, c'était un truc de fou. Moi, à l'époque de Nouvelle Star, j'avais un garde du corps avec moi, parce que c'était une foule qui me suivait. Aujourd'hui, si on me demande si je conseille à des jeunes de faire Nouvelle Star, je dirais oui, évidemment, il faut y aller, il faut foncer, ça m'a permis d'exister", a-t-elle confié lors de son apparition.

Si la séquence n'avait rien pour choquer, les téléspectateurs ont été surpris par l'apparence de la chanteuse. De fait, Myriam Abel a eu recours à la chirurgie esthétique ces dernières années et son physique est aujourd'hui très différent de ses débuts à la télévision. Visiblement choqués, de nombreux internautes ont fait part de leur surprise sur les réseaux sociaux. "Les ravages de la chirurgie esthétique", "Qu'est-ce qu'elle a fait ?", "Elle est horrible", peut-on notamment lire sur Twitter.