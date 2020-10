Invité de Touche pas à mon poste! mardi sur C8, Laurent Ruquier a "réglé ses comptes" avec Jean-Pierre Pernaut, qui n'avait pas été tendre avec lui.

"Dire que je ne peux pas blairer Jean-Pierre Pernaut, ce n'est pas vrai. Je l'aime plutôt bien", a commencé Laurent Ruquier. "Par contre, j'ai toujours dit que je n'aimais pas les sujets qu'il traitait au JT. Mais c'est une question de goût. Mon goût à moi n'est pas celui des autres. D'ailleurs son JT faisait un carton", a-t-il expliqué. "Contrairement à lui, je ne me serais pas permis de dire 'je ne peux pas te blairer'. Il ne me connaît pas", a poursuivi l'animateur d'On est en direct.

L'homme de télé fait référence à une précédente émission de Touche pas à mon poste! où Jean-Pierre Pernault était présent en compagnie de son épouse, Nathalie Marquay. Invités à dire ce qu'ils pensaient des autres animateurs, la femme de Jean-Pierre Pernaut avait pris la parole la première et prononcé cette phrase. L'ancien présentateur du JT, lui, n'avait fait que préciser que Ruquier l'avait "fracassé pendant des années et des années avec son ami Baffie".

Réalisant que ce n'était pas Jean-Pierre Pernaut mais sa femme qui avait prononcé cette phrase, Laurent Ruquier a alors répondu en rigolant : "ah, alors elle est plus conne que lui encore". Et de poursuivre : "Jean-Pierre Pernaut est ingrat, parce que quand il a fait de la promo pour sa pièce de théâtre, je l'ai reçu très amicalement et très gentiment à plusieurs reprises aux Grosses Têtes. Lui et sa compagne (...) Je n'ai pas les mêmes idées politiques que lui, ça c'est certain. Et c'est ça qui le dérange. C'est une preuve d'intolérance de sa part, mais pas de la mienne", a conclu le pensionnaire de France 2.

"C'est plus facile de s'attaquer à moi qu'à Jean-Pierre"

Contactée par Télé-Loisirs, Nathalie Marquay a fait part de sa surprise face aux propos de l'animateur. "J'ai été étonnée de m'en prendre plein la tête. Je pense que, comme il ne veut pas trop s'attaquer à Jean-Pierre, c'est plus facile de s'attaquer à moi. Pourtant, je l'ai toujours défendu", rappelle-t-elle en expliquant avoir défendu la nouvelle émission de Ruquier dans Touche pas à mon poste! "J'ai dit que je l'avais trouvé très bien... tout en me disant 'tant pis si je me mets Jean-Pierre à dos'".

Pour elle, si Laurent Ruquier n'aime pas son mari c'est "parce qu'il le traite de facho, c'est aussi simple que ça". Vraiment?