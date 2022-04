Ce mardi soir, Koh-Lanta: Le Totem Maudit était de retour sur TF1 après deux semaines d'absence. Lors de cet épisode, les téléspectateurs ont appris que Jean-Philippe; blessé aux pieds, ne reviendrait pas dans l'aventure. "Je pensais que c'était une allergie à une plante ou une petite piqûre mais après quelques analyses et quelques jours passés à l'infirmerie, ça s'est avéré être une carence en vitamine B1", explique l'aventurier à Télé Loisirs. Le départ de ce dernier a permis à Stéphanie, la dernière éliminée au conseil, de revenir dans le jeu, cette fois-ci chez les Rouges. Une bonne nouvelle pour la jeune femme qui pensait que son aventure dans Koh-Lanta était totalement finie. Malheureusement, sa chance n'a été que de courte durée...

Alors que la croupière s'apprêtait à disputer sa première épreuve en tant que rouge, le destin en décide (encore) autrement. La jeune femme tire une boule noire, la quatrième d'affilée. "Ah mais là... C'est... C'est... J'en rigole car je ne veux pas pleurer mais c'est une blague. Je n'ai pas de mots Denis. J'ai été déçue, j'ai été fâchée, j'ai été hors de moi. Et là : nouvelle chance, nouvelle épreuve. En plus une épreuve d'équilibre alors que je suis une bombe en équilibre... Eh bah non je ne peux pas leur montrer ce que je vaux. C'est une folie, une folie, une folie !", lance-t-elle, médusée, à Denis Brogniart. Encore une fois, Stéphanie ne peut donc pas disputer l'épreuve avec sa nouvelle équipe.

Mais, ce n'est pas grave. La Parisienne compte bien tout donner pour l'épreuve d'immunité à laquelle elle est persuadée de participer. "Aujourd'hui, le tirage au sort, je le sens très, très bien. 17 aventuriers restants, on en est à 17 jours d'aventure, je suis née le 17. C'est mon nombre fétiche. Aujourd'hui, tout est pour moi, tout est aligné. Aujourd'hui, c'est la blanche", explique-t-elle avant d'à nouveau tomber des nues face à la... cinquième boule noire qu'elle vient de tirer. Une "poisse" qui la laisse sans voix. Personne avant elle n'avait tiré cinq boules noires d'affilée dans une même édition de Koh-Lanta.

Sans surprise, les Rouges, qui n'ont pas eu l'occasion de se défendre aux côtés de Stéphanie, éliminent à l'unanimité leur nouvelle coéquipière au Conseil. Pour cette dernière, c'était donc un aller-retour express et sans épreuve.

Sur la Toile, les fidèles de Koh-Lanta n'ont pas manqué de réagir à la malchance de Stéphanie, parodiant à tout va les images de la jeune femme tirant la boule noire. "Tu peux tirer 1 boule noire mais pas 5...", "Ils auraient pu prendre Stéphanie comme Totem Maudit cette année", "Stéphanie à la main pour tirer la boule noire. Elle va arriver en finale sans passer par les épreuves", "À force de boules noires Stéphanie la croupière va perdre son travail, plus personne ne viendra à sa table se faire remettre des cartes qui portent la poisse", peut-on lire sur Twitter. Certains internautes faut également remarquer que Stéphanie n'aurait probablement jamais été candidate à Motus, jeu télévisé présenté pendant des années par Thierry Beccaro sur France 2. "On sait déjà que Stéphanie ne participera jamais à Motus."