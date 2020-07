Ellen DeGeneres fait l'objet de multiples accusations depuis plusieurs mois. Le climat de travail autour de la célèbre animatrice américaine ne serait pas optimal, et serait même mauvais, d'après des témoignages recueillis et diffusés par BuzzFeed à la mi-juillet. Une dizaine d'anciens collaborateurs d'Ellen DeGeneres, ainsi qu'un collègue actuel, y dénonçaient le comportement odieux de l'animatrice de 62 ans et de certains membres de son équipe envers eux.

Selon les témoignages, les remarques et blagues racistes ne seraient pas rares sur le tournage de l'émission, et des formes d'intimidation sont exercées sur certains employés, à qui on a, par exemple, clairement demandé de ne pas s'adresser à Ellen DeGeneres lorsqu'ils la croisent sur le lieu de tournage du talk-show. "Cette connerie 'Être gentil' (la devise d'Ellen DeGeneres, ndlr) ne compte que lorsque les caméras sont allumées. Tout cela, c'est pour le spectacle", a résumé un ancien collaborateur de l'animatrice.

C'est suite à ces nombreux témoignages - et à d'autres, publiés sur Twitter notamment, par d'autres collaborateurs avant ça - que les producteurs et distributeurs du "Ellen Show" ont décidé de procéder à une enquête interne sur l'ambiance et les conditions de travail sur le plateau du talk-show américain, rapporte Variety.