Les critères pour participer à Miss Belgique, qui est en pleine campagne provinciale pour l’élection 2020, sont les suivants : être née entre 1994 et 2001 (jusqu’à 25 ans donc), de sexe féminin, célibataire et sans enfants, mais aussi et surtout de nationalité belge. "Les tatouages ou la chirurgie esthétique sont donc permis, affirme Darline Devos. Avant même d’avoir repris le concours Miss Belgique en 2005, il y avait déjà eu des Miss Belgique qui avaient eu recours à de la chirurgie plastique. Le meilleur exemple est Ellen Petri, élue en 2004. La première fois qu’elle a participé, elle avait échoué en élections provinciales. La seconde fois, elle est devenue Miss Belgique avec des faux seins."

Si les critères d’inscription à l’élection de la plus belle fille du Royaume sont moins stricts qu’en France (la chirurgie plastique et les tatouages y étant interdits, tout comme de mesurer en dessous de 1,70 mètre), la présidente du comité Miss Belgique s’en défend. " Je pense toutefois que, depuis 2005, même si ce n’est pas toujours visible tellement c’est bien fait aujourd’hui, on a toujours eu une fille 100 % naturelle. C’est le travail du jury de décider si, oui ou non, ils sont d’accord avec ces modifications physiques. Se refaire les seins et les fesses fait partie de l’évolution de la société. L’année dernière, par exemple, nous avions pas mal de candidates finalistes qui s’étaient fait refaire un petit quelque chose. On est ouvert à tout mais les filles doivent être conscientes que cela risque de ne pas plaire au jury. "

Si le comité n’est plus aussi sévère depuis cinq ans sur le sujet de l’esthétique - comme des tatouages (les filles les gommant souvent avec leur maquillage) -, c’est parce qu’il "ne peut pas faire autrement", souligne Darline Devos, qui a déjà eu aussi des candidates sourdes dans ses prétendantes au titre. " On ne peut jamais faire de la discrimination en Belgique. C’est la même chose avec la taille, on a déjà eu des finalistes de 1,60 m. Si on ne permet pas cela, on reçoit des tonnes de lettres d’organisations de discrimination. Et c’est normal. C’est comme le critère - mais ils en faut bien pour correspondre aux concours internationaux - qui dit qu’elles ne peuvent pas être mariées. Beaucoup ne se marient plus aujourd’hui mais vivent ensemble avec leur copain. Ce qui passe donc au niveau des critères alors que, quand on y pense, c’est la même chose (sourire) !"