Ce candidat bruxellois de la 13e saison a un point commun avec le juré… Glenn Viel.

Cette année, Top Chef aura trois candidats belges dont un Liégeois, un Namurois et un Bruxellois. La DH peut vous révéler en primeur le nom du cuisinier bruxellois qui fera partie de l’aventure sur M6 et RTL-TVi: Elliott Van de Velde. C’est un jeune chef atypique et autodidacte.