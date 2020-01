L’animatrice joue la drôle de dame à partir du 13 février prochain.

Salut les filles !" , "Bonjour Charlie !". La réplique est culte. À partir du jeudi 13 février prochain, Radio Contact fait une place aux drôles de dames dans ses programmes. Ce sera de 20 heures à 22 heures. Parmi elles, Sophie Pendeville, Lucille Rochelet et Émilie Dupuis qui, auparavant attachée à Bel RTL, fait son arrivée sur la radio feelgood de RTL Belgium.

Chaque jeudi soir, le trio d’animatrices mettra à l’honneur un sujet concernant les femmes avec l’intention de détendre les auditeurs. Et qui dit Drôles de dames, dit forcément Charlie ! Celui-ci sera incarné par Christopher, l’une des voix bien connues de la station. L’animateur n’hésitera pas à intervenir pour donner un avis masculin sur le sujet traité. Première thématique abordée par le nouveau quatuor : la Saint-Valentin !

"Chacune des filles a une personnalité différente" , explique Sophie Pendeville qui fait, depuis la rentrée dernière, partie des nouvelles voix de Radio Contact avec le Good Morning Week-end. " Émilie est la plus girly d’entre nous. Lucille a un côté journaleux et moi, je suis l’opposé de tout ça. On est vraiment toutes les trois différentes, on va chacune donner nos avis sur les thèmes évoqués et se vanner sur nos différences. Les auditeurs vont pouvoir s’identifier à l’une ou l’autre. Moi qui ai fait des années de radio sur Bel RTL, j’ai dû tout réapprendre. Cette expérience sur Contact est un nouveau défi pour moi. C’est très enrichissant."

Nouvelle stratégie pour Contact

Petit à petit, Radio Contact, radio leader de RTL Belgium, est en train de dépouiller Bel RTL de ses animateurs. Reste à savoir si les auditeurs seront au rendez-vous pour ce nouveau rendez-vous du soir programmé à une heure où tous les projecteurs sont plutôt portés vers le petit écran.