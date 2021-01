Entre Emilie Dupuis et RTL Belgium, l’histoire dure depuis maintenant une décennie ! Le 12 janvier dernier, la maman de Jude et Jane a fêté ses noces d’étain avec la chaîne privée sur laquelle elle a aussi bien présenté les programmes de la soirée que les têtes couronnées ou encore la pluie et le beau temps. "Dix ans, ça paraît énorme et pourtant, ils sont passés à une vitesse exceptionnelle", explique celle que les téléspectateurs de RTL-TVI retrouvent, depuis 2018, à la présentation des bulletins météo et bientôt à l’affiche de Police de la route.