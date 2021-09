" The Voice Kids, ce n’est pas fini pour moi", nous confie Soprano, qui a officié comme coach depuis 2018 (saison 4) dans les fauteuils rouges de TF1. "Je n’y suis pas cette année, pour la huitième édition, car avec la sortie de mon album et la préparation de la tournée des stades, c’était trop compliqué de renouveler mon contrat. Mais si on me rappelle pour une autre saison, je dis oui !"

En attendant, ses fans le retrouveront ce vendredi 10 septembre avec Camille Combal dans Soprano, retour dans les années 80. "C’est le concept de l’album, explique-t-il. C’est mon retour de l’espace avec l’atterrissage du vaisseau sur TF1. Mais pour avoir un clin d’œil aux années 80, on a fait un rapprochement avec le film Retour vers le futur où Marty Mcfly et le Doc sont bloqués dans les années 80 parce que la DeLorean est cassée. Eh bien ici, ce sera pareil. Je tombe en 1986. Pendant toute la journée, grâce à Camille Combal, j’essaye de retrouver cette pièce qui me manque et qui va réparer le vaisseau qui va m’emmener en 2021 pour présenter mon album."