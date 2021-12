Emma Bovary, belle et tragique Télévision Isabelle Monnart © FTV/Barjac Produc

Camille Metayer met toute son énergie et toute sa grâce à incarner le personnage créé par Gustave Flaubert, et qui lui valut un procès pour outrage à la morale publique et religieuse. A découvrir ce lundi, à 21.05, sur France 2.