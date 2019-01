33 gagnants ont remporté le Jackpot en Belgique depuis les débuts d’EuroMillions en 2004. Plutôt pas mal pour un pays de 11,35 millions d’habitants !

Et l’année 2018 semble avoir été particulièrement propice aux Belges puisque quatre de nos compatriotes ont touché le jackpot l’année dernière.

Le premier grand gagnant de l’année a remporté la coquette somme de 17 000 000 € le 10 avril. Le 21 août, le Jackpot EuroMillions a fait un nouvel heureux sur notre territoire avec la somme gigantesque de 107 839 228 €. Le 5 octobre, un troisième gagnant belge a remporté 17 000 000 € et le 16 novembre, un quatrième chanceux a empoché 50 340 148 €.

De plus, en février, la Belgique est devenue plus riche de 4 millionnaires grâce au tirage spécial Millionnaires d’EuroMillions du 23 février qui a permis à 25 gagnants européens de remporter chacun 1 000 000 €.

"2018 a été une année exceptionnellement chanceuse pour les Belges avec quatre grands gagnants du jackpot ! Nous espérons que la chance va continuer à sourire aux Belges qui jouent chaque semaine à l’EuroMillions !", se réjouit Jean-François Mahieu, porte-parole francophone de la Loterie nationale.

Par ailleurs, c’est un Belge qui a emporté l’une des cagnottes les plus importantes de l’histoire du jeu, à savoir 168 085 323 d’euros. Un autre joueur belge a également eu la chance de remporter la coquette somme de 153 873 716 d’euros en juin 2017. Contrairement à l’Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni, la Belgique ne compte cependant aucun gagnant du jackpot de 190 millions, qui est le plafond que peut atteindre ce jeu.

Généralement, les gagnants de l’EuroMillions (et on peut aisément comprendre pourquoi) souhaitent garder l’anonymat. Certains dévoilent toutefois de petites anecdotes personnelles. On sait ainsi que la gagnante qui a empoché 17 millions l’année dernière est passionnée par le Mexique et aime le foot et le stoemp aux poireaux.

En 2018, EuroMillions représentait 38 % du chiffre d’affaires de la Loterie nationale. Ce produit relativement neuf dans l’histoire de la Loterie constitue un concurrent important pour le Lotto, le produit historique de la société. En moyenne 1,2 million de Belges y jouent chaque semaine.

