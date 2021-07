Pas de vacances pour Karine Le Marchand, qui s'est récemment envolée pour la Corse afin d'y mettre en boîte la nouvelle saison - la 17e, déjà - de l'Amour est dans le pré, dont on ne connaît pas encore la date diffusion sur M6. Mais, histoire de faire un peu de teasing et de donner envie de découvrir ce qui s'y déroulera, la présentatrice a déjà publié quelques photos sur son compte Instagram.

Mais la coquine n'est pas du genre à spoiler la célèbre émission. De portraits des agriculteurs qui cherchent l'amour, vous n'en trouverez pas. En revanche, elle ne s'est pas privée de partager des clichés des superbes paysages de l'île de Beauté ainsi que de ravissant petits... cochons.

© INSTAGRAM

Sur une photo d'une portée de petits porcelet, elle écrit "On dirait des chiots", ponctué d'un émoji en forme de coeur. Plus loin dans sa story, on voit les cochons corses déambuler dans leur enclos de montagne. "Mignonnerie..." commente-t-elle simplement.

Pas de doute, donc, sur la profession exercée par ce premier candidat, un éleveur auquel on doit de merveilleuses charcuteries qui font l'une des fiertés des insulaires.

Quelques jours plus tôt, Karine Le Marchand avait également posté une petite vidéo tournée à Aix-en-Provence où on la voit, dans la piscine, entourée de Mathieu et Alexandre ainsi que de Vincent, candidat de la 16e saison de "L'amour est dans le pré". Une manière de rappeler qu'elle est restée proche de certains candidats, dont Mathieu et Alexandre qui se sont dit "oui" le 26 juin dernier, après un an d'amour.