Politique et divertissement ne font pas toujours bon ménage. Conner Rousseau, le président du Vooruit, le parti socialiste flamand (ex-sp.a), l’a appris à ses dépens. Vendredi soir, il a été démasqué dans le cadre de la version flamande de The Masked Singer diffusée sur VTM. C’est lui qui se dissimulait dans le costume du lapin depuis 7 semaines. Une participation audacieuse mais pas forcément payante pour l'intéressé. En effet, le président du Vooruit n’a pas été épargné sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes ont critiqué le mélange des genres, surtout en période de grosse tension comme c’est le cas avec la guerre en Ukraine.

Interrogé sur la VRT au lendemain de l’émission, Conner Rousseau s’est défendu : “On veut toujours que les politiciens soient parmi les gens. Et je suis un simple gars de 29 ans qui veut parfois aussi faire autre chose que travailler”. Et d’ajouter : “Je ne vais pas m’excuser, car ces enregistrements ont été mis en boîte il y a dix mois. Et on ne sait jamais ce qui va se passer dix mois plus tard” (référence à la guerre qui fait rage en Ukraine actuellement). Il a cependant admis que même si les tournages avaient lieu le dimanche, il s’est parfois retrouvé dans des situations délicates, notamment dans l’impossibilité de répondre à des appels vidéos de ses ministres parce qu’il était... dans son costume de lapin.

De Slimste Mens

Conner Rousseau n’est pas la première personnalité politique à participer à The Masked Singer. Lors de la première saison sur VTM, remportée par Sandra Kim, le député libéral flamand Bart Tommelein s’était glissé dans un drôle de costume de gentil monstre. Il avait cependant été identifié dès la première soirée.

© VTM

Aux États-Unis, Rudy Giuliani, ex-maire de New York et ex-avocat de Donald Trump, avait aussi provoqué un malaise lorsqu’il avait été démasqué dans la version américaine du programme. Les enquêteurs chargés de découvrir qui se cache sous les déguisements avaient quitté le plateau pour manifester leur mécontentement.

Comme l’explique un long article publié sur le site de la VRT, les personnalités politiques et les émissions de divertissements font bon ménage depuis longtemps dans le nord du pays. Le programme De Slimste Mens (La personne la plus intelligente, en français) en est le meilleur exemple. Conner Rousseau y a participé en 2021. C'est aussi en participant à cette émission que Bart De Wever s’était mieux fait connaître du grand public.

Conner Rousseau déjà fragilisé par une vidéo

Ajoutons que ce n’est pas non plus la première fois que Conner Rousseau est mêlé à une polémique. En 2020, une vidéo le montrant participer à une soirée lui avait attiré les foudres de nombreuses personnes. Il apparaissait dansant et chantant au mariage de son frère, en France, en pleine pandémie. Ses détracteurs avaient fait remarquer qu’il ne respectait pas les mesures sanitaires qu’il prônait pourtant. Il s’était défendu, faisant valoir que la fête était organisée en plein air, avec 30 personnes maximum et dans le respect des distances de sécurité. Il avait déploré l’ampleur de la polémique et pointé un doigt accusateur en direction de la droite et de l’extrême droite flamande.