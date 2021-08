TF1 a dévoilé le casting de son édition All Stars pour les 20 ans. Et provoqué un séisme avec un changement qui fait déjà polémique.

C’est parti pour la célébration des 20 ans de Koh-Lanta , le jeu d’aventure qui fait les beaux jours de TF1 depuis 2001. La chaîne a levé le voile sur le casting de cette sixième édition All Stars qualifiée de "Légende". Les aventuriers emblématiques sont tous de la partie. Ils sont 20 sur les 377 (parmi lesquels 10 Belges) à avoir un jour relevé le défi d’être le seul survivant sur son île.

{{2}}



Coup d’envoi de l’aventure le 24 août, soit près de 20 ans jour pour jour après la diffusion du premier numéro de l’émission. C’était le 4 août 2001. Denis Brogniart n’était pas encore aux commandes du rendez-vous que pilotait Hubert Auriol décédé le 10 janvier dernier. Mais il faisait déjà la voix off que l’on entend tout au long des épisodes.

L'incompréhension

Le 24 août ? Mais ce n’est pas un vendredi ! Les inconditionnels de Koh-Lanta sont tombés des nues à l’annonce de la date de diffusion. Car ce ne sont plus leurs soirées du vendredi qui seront rythmées par les épreuves de confort et d’immunité, les Conseils et les éliminations. Cette saison All Stars sera diffusée chaque mardi. Jamais jusqu’à présent Koh-Lanta n’avait été déprogrammé de la sorte. Depuis 2001, à de rares exceptions ponctuelles, les diffusions ont toujours eu lieu le vendredi soir. Et lorsqu’un match de football s’invitait dans la case, TF1 préférait reprogrammer son jeu la semaine suivante.

{{1}}



Avant même le coup d’envoi de l’aventure, la polémique est déjà de rigueur. De nombreux téléspectateurs n’ont pas hésité à faire part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Pourquoi avoir renoncé au vendredi, se demandent-ils. Ils reprochent au mardi d’être en pleine semaine. Or, l’émission termine tard, vers 23 h 30.

{{7}}



Javier, emblématique candidat belge, regrette le choix même s’il sera devant sa télévision. "Ça va faire bizarre car le vendredi était une institution à la maison, dit-il. Les enfants ne pourront plus regarder avec leurs parents. Donc, pour les Belges, j’ai peur que cela ne devienne plus un rendez-vous familial. Les enfants n’ont pas congé le mercredi. Il y aura encore plus d’impact en Belgique, car chez nous on ne peut pas se rattraper sur le replay. Ça va tout chambouler."