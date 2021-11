Julie Denayer revient sur la disparition de Maddie McCann dans Indices, ce mercredi.

En 2007, un drame s’abattait sur la famille McCann. La petite Maddie, une jeune Britannique de presque 4 ans, disparaît de sa résidence de vacances à Praia da Luz au Portugal où elle séjournait avec ses parents, Gerry et Kate, et ses frères jumeaux. Manque de preuves, l’affaire est classée mais rebondit, à la surprise de tous, en 2020. Selon un procureur allemand, la fillette serait décédée. C’est Christian Brückner, un pédophile allemand qui purge actuellement une peine de prison pour d’autres faits, qui serait en cause. Mais qui est cet homme et pourquoi les enquêteurs sont-ils persuadés qu’il est l’auteur de l’enlèvement de la petite Maddie ? Ce mercredi, Indices revient sur l’affaire et tente de répondre à ces questions.

"N ous avons décidé de faire un numéro d’Indices car le procureur a annoncé que suite à cette nouvelle piste, l’affaire était sur le point d’être bouclée ", explique Julie Denayer, présentatrice du magazine. "L’enquête a pris du temps parce qu’il a fallu fouiller et analyser le domicile ou encore les effets personnels de Christian Brückner. Il aurait dit à ses proches qu’il savait tout sur l’affaire de la petite Maddie mais n’en a jamais parlé directement aux enquêteurs. La stratégie de ces derniers est d’essayer de le faire craquer pour qu’il parle."

Les faits remontent à 2007. Qu’est-ce qui a entravé l’enquête à l’époque ?

(...)