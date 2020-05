Naoil attend son premier enfant.

Alors que Claude fait parler de lui à la suite de l'épisode d'hier , c'est sur le compte Instagram de Naoil qu'on a pu voir 3 candidates de la saison actuelle réunies.

En effet ce sont Naoil et Inés qui se sont rendues chez Charlotte pour fêter son anniversaire. Et sur une des photos de l'anniversaire, on a pu voir Naoil, enceinte, entourée d'Inés et Charlotte.

Charlotte ne semble d'ailleurs pas rancunière, car lors de son élimination Inés et Naoil avaient voté contre celle qui fêtait ses 28 ans Jeudi !