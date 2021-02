Après avoir révélé leur hymne, intitulé Maintenant (et composé par Slimane), la troupe des Enfoirés annonce la date du 5 mars pour la diffusion de leur show en télévision. Mais sans public... Covid oblige. Alors qu’ils auraient dû se produire devant 9 000 spectateurs plusieurs jours de suite à Lyon, le concert a été enregistré dans un salle vide. Pour un huis-clos qui se chiffre à 4 millions de manque à gagner pour les Restos du coeur.

Mais les 40 artistes, qui ont du se soumettre à des tests PCR et rester confinés dans leur chambre avant leur prestation, ont tout de même répondu présent en cette période pandémique. Avec cette bulle composée uniquement de la troupe, le show a donc pu avoir lieu. Coûte que coûte, il le fallait, pour les Restos du Coeur. Le coronavirus n’aura donc pas eu raison de la troupe baptisée pour l'occasion "Les Enfoirés à côté de vous".

Deux nouveaux et deux retours

Si Kendji Giraac, Jenifer, Liane Foly ou MC Solaar manquent à l'appel cette année, on retrouve notamment Patrick Bruel, Michaël Youn, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Michael Jones parmi les artistes présents. Ou encore Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Christophe Maé, Mimie Mathy, Kad Merad, Isabelle Nanty, Pierre Palmade et bien d’autres. La troupe de 2021 sera également marqué par l’arrivée de deux petits nouveaux alias Kev Adams et Vianney alors que Carla Bruni-après 14 ans d’absence- et Lorie -toute jeune maman depuis quelques mois- ont effectué leur come-back au sein des Enfoirés.

Une surprise pour compenser les pertes

Au programme du concert du 5 mars sur TF1? 26 chansons et sketches -dont un hommage à Francis Cabrel. Léquipe des Enfoirés "a privilégié les tableaux avec beaucoup de chanteurs pour apporter le plus de chaleur humaine, précisait Sophie Bazou, la responsable du show, auprès du Parisien. On a voulu mettre l'émotion et la proximité au cœur du spectacle."

Et outre une tombola mise en ligne depuis le 24 janvier dernier, la troupe réserve une surprise pour les fans afin de compenser les pertes colossales de cette année. "Un petit concert unplugged qu’on va faire en plus [de celui diffusé sur TF1, ndlr], a révélé Slimane à Télé Loisirs. La recette sera entièrement reversée aux Enfoirés (...) L'idée d'un concert acoustique en plus a été validée par les Restos, on est en train de le mettre en place." Ce concert sera donc proposé en live-stream après la diffusion sur TF1 le 5 mars prochain.

En attendant le jour J, voici les premières images des coulisses du show le plus regardé chaque année en France (devant même les matches de football).