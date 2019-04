Samedi dernier, de nombreux belges étaient à nouveau au rendez vous devant leur téléviseur.

Samedi dernier, la 31e édition du Télévie a battu un nouveau record en affichant 13.315.462,48 euros récoltés au compteur. Un montant exceptionnel qui servira à faire avancer la recherche pour la lutte contre le cancer.

Niveau audiences, on parle de carton aussi: plus d’un million de téléspectateurs (29,2% de parts de marché) étaient devant leur téléviseur pour suivre la grande soirée de clôture portée par Matt Pokora, parrain de cette édition. Le rendez-vous s’est classé en tête des programmes les plus regardés du jour, battant même le télécrochet à succès de TF1, The Voice France.