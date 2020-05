Ce vendredi, à l'issue du dernier conseil de l'aventure, les noms des cinq finalistes étaient connus. L'un des candidats s'est particulièrement mis en évidence. Attention, spoil.

Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode de Koh-Lanta diffusé ce vendredi 23 mai, nous vous invitons à venir consulter cet article après l'avoir visionné.

Ce candidat, qui a encore montré sa suprématie, c'est Claude. Déjà en possession d'un collier d'immunité qu'il n'avait qu'à sortir au cours du dernier conseil, Claude était certain de participer à l'épreuve d'orientation. Malgré cela, le héros a joué sa carte a fond lors du dernier parcours d'immunité. Et c'est une nouvelle fois lui qui a remporté l'épreuve, pour porter à 16 son nombre de victoires lors d'épreuves individuelles sur Koh-Lanta, le tout en trois participations. Claude pourrait même arriver à 17 succès personnels s'il remporte l'épreuve d'orientation et celle des poteaux.

Son collier d'immunité, Claude, intouchable au conseil, avait envisagé de le céder à Eric afin que le vétéran de l'aventure l'accompagne à l''orientation. Hélas, ce dernier a été éliminé au cours du jeu des dominos, lui qui a terminé dernier. Dès lors, à son retour au camp, Claude avait le choix: céder son collier à un ancien-jaune, qui a contribué à éliminer ses partenaires Jessica et Téhéiura,ou ne pas le partager pour leur faire honneur. Le stratège a donc semé le doute dans la tête des jaunes, qui étaient contraints à voter contre l'un de leur ancienne tribu.

Et au cours du conseil, Claude avait le privilège de voter deux fois. Jamais un candidat de Koh-Lanta n'était arrivé au dernier conseil avec deux votes, un collier et le totem d'immunité. Preuve de la suprématie de Claude dans cette aventure.

Sur Twitter, les fans et Denis Brogniart n'ont pas oublié de le mentionner.

Claude a également fait basculer l'issue des votes grâce à son double vote. Alors que Régis, Moussa et Inès votaient contre Alexandra, qui leur faisait peur aux poteaux, Alexandra et Naoil votaient eux contre Régis. Dès lors, les deux votes de Claude allaient tout changer. Et ce dernier a décidé de voter contre Régis à deux reprises, alors qu'il lui avait dit préalablement qu'il ne voterait pas contre lui. Un mauvais coup de Claude ? Oui, peut-être. Mais la volonté du héros était de donner une leçon à Régis. Car à deux reprises, lors des derniers conseils, Régis avait donné sa parole à Jessica avant de la trahir et de provoquer son élimination ainsi que celle de Téhéiura quelques jours plus tôt. Claude voulait donc lui rendre la monnaie de sa pièce.

Là aussi, les internautes ont apprécié.