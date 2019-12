Difficile d’imaginer, quand on revoit (pour la trentième fois) Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, que l’ambiance sur le tournage ait pu être autre que décontractée et déconnante.

D’abord parce qu’avec le casting de dingue qu’Alain Chabat avait réuni, on se demande comment faire pour ne pas se marrer : Jamel Debbouze, Gérard Darmon, Edouard Baer, Chantal Lauby, Gérard Depardieu… et Christian Clavier.

Pourtant, sur plateau de BFM TV - où il présentait son dernier film, Rendez-vous chez les Malawas - celui qui incarnait le valeureux petit Gaulois a avoué ne pas toujours s’être senti très à l’aise. " Je ne sais pas si le réalisateur avait tellement envie de faire le film avec moi " , a-t-il lancé, l’air de rien. Titillé par son interviewer qui essaie d’en savoir plus, Clavier ajoute : " Vous me demandez ce que j’ai ressenti et je pense qu’il y avait de ça." Pour autant, a-t-il tenu à ajouter, il ne regrette rien et estime que le duo qu’il a formé avec Gégé " a beaucoup servi Astérix et Obélix" .

Modeste, avec ça…