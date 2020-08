Une île déserte, plusieurs aventuriers, des épreuves à surmonter et une récompense à la clé pour l’unique vainqueur: 100000 euros maximum. La recette est désormais connue. Pourtant, lorsque Les Aventuriers de Koh-Lanta a débarqué sur TF1 en 2001, l’émission était perçu comme un ovni télévisuel qui révolutionnait le concept de la téléréalité en France. Ailleurs dans le monde, le programme avait toutefois déjà fait ses preuves. En Suède et en Suisse, il existait, depuis quelques années, sous le nom d’Expedition Robinson. Les Américains, eux, venaient à peine de découvrir Survivor…

Près de vingt ans plus tard, le jeu d’aventure fait office d’institution sur le petit écran français. Considéré comme l’un des rendez-vous phares du catalogue de TF1, Koh-Lanta rassemble, chaque année (et même parfois deux fois par an) des millions de téléspectateurs. L’émission n’a cessé d’évoluer et de se réinventer.