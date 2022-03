"Prenez vos sacs avec vous!" Ce détail de l'épreuve de confort qu'ils s'apprêtent à relever intrigue les aventuriers. A quelle sauce vont-ils encore être mangés? Dans Koh-Lanta: Le Totem maudit, les jours passent et ne se ressemblent pas...

Arrivés face aux autres tribus, l'absence de Mattéo surprend. "Il avait tendance à ressasser le négatif", se justifie Yannick avant d'apprendre, comme ses camarades, qu'il se frottera d'ici quelques minutes à une épreuve de confort individuelle. Le gagnant recevra une beau repas, le perdant subira les conséquences du bracelet maudit, à savoir un vote en sa défaveur pour tous les conseils jusqu'à la réunification. La pression est donc à son comble. Les aventuriers font tout pour gagner, d'autant plus que leur estomac crie famine. L'épreuve de confort consiste à tenir, avec les bras tendus, deux bâtons en équilibre. Denis Brogniart le précise: "Les bâtons des femmes sont plus légers que ceux des hommes." Malheureusement, Yannick est le premier à céder. Déjà touché par la malédiction du totem maudit, l'aventurier reçoit un deuxième bracelet noir. Cela signifique qu'il partira désormais avec deux votes en sa défaveur à chaque conseil jusqu'à la réunification. De son côté, Louana gagne l'épreuve après un face-à-face serré avec Anne-Sophie.

Ces dernières sont alors désignées comme nouvelles cheffes d'équipe par Denis Brogniart et reçoivent respectivement 1,5 kilo et 750 grammes de riz. Louana défendra les couleurs de l'équipe rouge, les Cadlad. Anne-Sophie, celles de l'équipe jaune, les Matingi. Les jeunes femmes sont alors invitées à constituer leur tribu. Maxime, Samira, Fouzi, Géraldine, Jean-Philippe, Jean-Charles et Ambre rejoignent les Rouges. De leur côté, Colin, Alexandra, Benjamin, Nico, Setha, Bastien, Yannick et Stéphanie font désormais partie des Jaunes. Une fois sur leurs camps respectifs, les aventuriers tentent de faire le feu pour pouvoir manger leur festin de roi. "Je suis aux anges", déclare Nicolas.

Pour leur premier face-à-face, les Rouges et les Jaunes vont disputer une épreuve d'immunité emblématique de Koh-Lanta, celle des flambeaux. Les Jaunes sortent vainqueurs et échappent donc au Conseil. Chez les Rouges, le malaise s'installe. Les ex-Bleus se sentent en danger car en inferiorité numérique. Jean-Charles, blessé à cause d'un bambou, est le seul ex-Violet à faire partie de la tribu et craint donc pour son avenir dans l'aventure.

"Quand les gens disent des choses, j'aimerais que ce soit assumé"

Au Conseil, Samira n'hésite pas à mettre en lumière les défauts de sa nouvelle équipe. "Pour gagner, il faut agir en gagnant et ce n'est pas ce qu'on a fait. Je trouve que la balance est désiquilibrée entre chaque membre de l'équipe. Il y en a qui ne trouvent pas leur place. Je pense à Géraldine et à Pauline, dit-elle. La conséquence de ça, c'est qu'il y a un peu moins de rage de vaincre et la flamme, elle s'éteint petit à petit." Un point de vue qui n'est pas partagé par ses camarades. Et, cela a peut-être joué en sa défaveur pour la suite. Avec la majorité des votes contre elle, Samira quitte Koh-Lanta. "Vous êtes rouges maintenant. C'est dur d'être là. Si vous continuez à penser comme vous pensez, vous continuerez à venir ici. Le choix que vous avez fait est plutôt sentimental, dit-elle, très émue. Vous m'avez décrit comme quelqu'un de combatif. Je ne sais pas ce qui a été dit sur Pauline. Si je me suis permis de dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle se sentait écrasée par vous. A un moment donné, quand les gens disent des choses, j'aimerais que ce soit assumé."

Son flambeau éteint, Samira fond en larmes face à la caméra. "C'est dur. C'est comme un échec. Je suis hyper déçue. J'avais encore beaucoup de choses à montrer. J'aurais aimé rendre fiers encore plus mes proches."