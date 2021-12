Le juré de La France a un incroyable talent donne son avis sur notre troupe belge.

L’histoire de NSJ Crew était déjà très jolie" , confesse Éric Antoine, membre du jury emblématique de La France a un incroyable talent depuis sept saisons et qui sera bientôt en spectacle avec Grandis un peu ! du 16 au 19 février 2022 en Belgique (www.odlive.be). " Ils étaient déjà là l’année précédente mais à cause de la pandémie - ils étaient un cluster à eux tous seuls (sourire) ! - ils n’avaient pas pu venir lors de la demi-finale. Et là, franchement, ils ont fait deux excellentes prestations. Comme souvent, et particulièrement cette saison, on a un niveau hallucinant ! Habituellement, on a 90 candidats, cette année on en a eu 125 car on ne savait pas les départager de base. Les six places en finale sont donc chères ! "