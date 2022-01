"On vit dans un monde d’illusions aujourd’hui, assure Éric Antoine, magicien, juré emblématique de La France a un incroyable talent et animateur télé (Lego Masters, voir ci-contre). La pensée du magicien est toujours de se demander comment ça marche. Cette curiosité, curiosité venant de cura, qui veut dire soigner, est une qualité. Car celui qui est curieux pose des questions, et est donc celui qui soigne."

Et l’artiste de 45 ans, qui sera en spectacle à Liège et Bruxelles en février prochain (tickets sur www.odlive.be), poursuit sa réflexion qui fait écho à la situation pandémique actuelle. "