Avec 810.244 euros de gains, le champion du jeu de Jean-Luc Reichmann a réussi l'exploit ce midi de dépasser le numéro 1 des 12 coups de midi.

"C’est le plus grand gagnant de tous les temps sur notre émission, s'est réjouit Jean-Luc Reichmann, ce midi, sur TF1. Avec cap historique franchi, l'animateur de 59 ans y voit une façon de faire oublier celui qui a été condamné pour trois ans de prison ferme pour corruption de mineurs et diffusion et détention d’images pédopornographiques. Il a fait tomber le record précédent."

"J'espère bien rester encore 34 fois de plus!"

Si Eric n'a pas -encore- battu le controversé Christian Quesada au niveau des participations (160 contre 194), le breton de 46 ans a fait exploser les scores au niveau des gains. Quesada avait empoché la somme de 809.392 euros et Eric vient lui de gonfler sa cagnotte à 810.244 euros. Historique pour celui qui était le maître de midi depuis le 29 novembre dernier. "C’est tout un tas de sentiments qui me passent par la tête. Je suis très fier, a déclaré ainsi Eric. Un peu surpris aussi d’en arriver là parce que je suis arrivé comme je l’ai dit, sur le quai de la gare Montparnasse sans idées précises, et puis voilà... 160 jours après je suis encore là, et j’espère bien rester encore 34 fois de plus."

Un parcours qui se termine (ou presque)

Reste à savoir s'il pourra poursuivre son prochain objectif du cap du nombre de victoires. Ce mardi 28 avril, TF1 diffusant en effet le tout dernier épisode inédit -enregistré avant le confinement- des 12 coups de midi. En attendant de pouvoir suivre l'ascension d'Eric (au moment du déconfinement français et en espérant que le breton -qui passe ses journées à s'instruire- n'aura rien perdu de sa superbe ), la chaîne privée rediffusera d'anciens épisodes avec un autre champion adoré des téléspectateurs et de Jean-Luc Reichmann en personne: Paul!