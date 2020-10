On apprenait la nouvelle en soirée de ce mercredi 7 octobre dans l'émission Face à l'info, présentée par Christine Kelly, sur la chaîne CNews: "Je voudrais vous annoncer qu'on apprend à l'instant qu'il y a une suspicion de cas de Covid au sein de l'équipe de 'Face à l'info' (...) et qu'en vertu des règles sanitaires, nous sommes tous les 5 mis en septaine ! On vous tient au courant de la suite ...", a-t-elle expliqué en fin d'émission.

Plus tard dans la soirée, Paris Première a diffusé son émission Zemmour et Naulleau qui avait été enregistrée plus tôt dans la journée. Anaïs Bouton, présentatrice de l'émission, a directement annoncé qu'Eric Zemmour ne se sentait pas bien.

Le polémiste, interrogé sur son état, a alors répondu: "Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire symptomatique… Mais j'ai un peu de fièvre, donc voilà. Ce n'est pas extraordinaire, non plus."