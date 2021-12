Nés dans une maison se trouvant sur la place du Châtelain, à Ixelles, Ernest et Célestine célèbrent les quarante ans de leurs histoires, racontées et illustrées par Gabrielle Vincent, de son vrai nom Monique Martin. En quatre décennies, la série d’albums relatant les aventures de l’ours et de la souris a fait le tour du monde et traversé les générations. Depuis quelques années, ils reprennent également vie au cinéma mais également sur le petit écran au travers de la série éponyme dont la deuxième saison sera lancée dès le 27 novembre prochain sur Ouftivi.