Après sept semaines de compétition, le grand gagnant de l'émission Mask Singer a été dévoilé ce vendredi soir sur TF1.

Et il s'agit en réalité d'une grande gagnante puisque c'est Denitsa Ikonomova, la danseuse de Danse avec les stars, qui a coiffé les lauriers. Elle a bluffé tout le monde dans son déguisement papillon et avec son interprétation de Smells Like Teen Spirit de Nirvana.

Pour rappel, durant ces sept semaines, le jury (composé d'Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun) devaient démasquer des artistes, cachés sous différents costumes: crocodile, papillon, cerf, banane, cosmonaute, tigresse, poisson-corail, arbre, Bernard l’ermite, caméléon et cochon.

Vendredi soir, Denitsa Ikonomova (en papillon donc) s'est imposé face au cerf (Laurent Ournac) et à la banane (Valérie Bègue).

Elle succède ainsi à Larusso et Laurence Boccolini, qui avaient respectivement remporté les saisons 2 et 1.