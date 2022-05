Ce samedi soir, la finale de The Voice, la plus belle voix a démarré sans favori. Loris, Mister Mat, Nour, Caroline Costa et Vike avaient tous une chance de gagner la onzième saison du télécrochet. C’est avec les cinq coachs que ces derniers ont ouvert le bal. « Être à la hauteur », le titre d’ouverture est un rien évocateur. Ce soir, il faudra mettre les petits plats dans les grands pour épater le public, seul maître des votes.

Benjamine de la saison, Nour, 16 ans, est la première à être lancée dans l’arène. Le talent de Florent Pagny, qui est également une ancienne candidate de The Voice Kids – elle a participé à la version enfant lorsqu’elle avait 13 ans - , interprète « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper. Une chanson qu’elle aurait pu mieux porter juge Florent Pagny. « De toutes les saisons que j’ai eues, je n’ai jamais eu une voix aussi complète et aussi parfaite », déclare le coach qui regrette que sa petite protégée se soit blessé la voix lors de la demi-finale. « Elle n’a pas pu faire ce qu’elle sait très ben faire. Mais, elle nous a quand même livré quelque chose parce que le spectacle continue. Elle est touchée et ça m’énèrve. Je sais où elle peut aller. »

Tous les styles défilent dans le télécrochet. Vike (team Amel Bent) défend sa place sur "Je veux mourir sur scène" de Dalida, Mister Mat (team Vianney) s’attaque à du Jean-Jacques Goldman avec "Quand la musique est bonne", Caroline Costa (team Marc Lavoine) chante "Without You" de Mariah Carey et Loris (team Nolwenn Leroy) reprend "Lose Yourself" d’Eminem.

Entre leurs prestations individuelles, les talents partagent la scène avec un artiste invité. Vike chante Ta reine aux côtés d’Angèle que Nikos qualifie de "généreuse, délicate et inspirante". "Vike est très calme. Il n’avait pas l’air impressionné. Il était dans élément", explique la Belge après la prestation. Caroline Costa et Christophe Willem interprètent Jacques a dit tandis que Loris réalise un de ses rêves en chantant Sur la lune en compagnie de Big Flo et Oli. Nour, quant à elle, prend, le temps de "Avant toi", la place de Vitaa aux côtés de Slimane, ancien gagnant du télécrochet. Enfin, Mister Mat accompagne Mentissa, finaliste belge de la dernière saison de The Voice, sur "Et bam".

A la fin de la soirée, tout se joue entre Mister Mat et Nour qui ont été choisis par le public pour s’affronter lors de la Super Finale. Mister Mat reprend "Je l’aime à mourir" de Francis Cabrel, Nour se frotte à "Vole" de Céline Dion.

Il est désormais l’heure de savoir qui a gagné cette onzième saison de The Voice, la plus belle voix. Avec 56,2 % des votes, c’est Nour qui l’emporte et succède à Marghe, gagnante de l'année dernière. "Je n’arrive pas à réaliser", dit la jeune candidate. En gagnant, elle offre un cinquième trophée à son coach, Florent Pagny. "Je suis sous le choc encore", continue-t-elle.

En clôturant cette édition, Nikos Aliagas annonce que le casting de la douzième saison de The Voice, la plus belle voix est ouvert et diffuse les premières images de la prochaine saison de The Voice Kids lors de laquelle Louane, Kendji Girac, Julien Doré et Patrick Fiori s’installeront dans les fauteuils rouges.