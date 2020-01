Les quatre coachs se sont retournés face à ce talent exceptionnel.

Antoine a réussi la prouesse de bluffer littéralement les quatre coachs (Marc Lavoine, Pascal Obispo, Amel Bent et Lara Fabian) de The Voice France. A la fin de son époustouflante prestation, Amel Bent était sans voix: "On a assisté à quelque chose de fabuleux. Je pense que tu es The Voice." Pascal Obispo s'est retourné le premier, seulement au bout de quelques secondes. "Comment ça se fait qu’on ne te connaisse pas? Tu es un super musicien, tu as une super voix, tu n’as fait aucune fausse note. La question que je voulais te poser: ‘Est ce que tu sais l’effet que tu fais?’” a-t-il exclamé. Finalement, c'est le ténébreux Marc Lavoine qui a décroché le précieux sésame. Ce dernier a avoué "avoir pris une baffe. il est ému... Il vient de faire le hold-up de l’aventure..."

Le Belge avait choisi d'interpréter "La pluie" d'Orelsan en duo avec l’inimitable Stromae. Peut-être que cette musique permettra à Antoine de devenir le nouveau Loic Nottet !