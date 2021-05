Le Montreux Comedy Festival, plus grand festival d’humour francophone au monde, aura des accents belges cette année. Avec Guillermo Guiz à la coprésentation d’un Gala pour une retransmission exclusive sur RTL-TVI. Rencontre avec le fondateur du festival des nouveaux patrons de l’humour, Grégoire Furrer, pour qui le rire a "un rôle social" en période de crise

“On ne pouvait plus passer à côté de la nouvelle génération d’humoristes belges”, nous confie Grégoire Furrer, le fondateur du Montreux Comedy Festival qui existe depuis plus de 30 ans. Devenu LA référence dans le milieu avec sa consœur canadienne -le Juste pour rire de Montréal (ville célèbre pour son école nationale de l’humour) auquel il est associé-, le Montreux Comedy sera diffusé durant les fêtes de fin d’année sur RTL-TVi. “Cela fait quand même quelques années que l’on travaille avec la télévision belge mais de manière intermittente, nous glisse le producteur suisse qui, après avoir eu un partenariat jadis avec la RTBF, avait aussi collaboré avec RTL-TVi sur le concours Jokenation en 2015. On se court un peu après. Mais avec vos pépites comme Guillermo Guiz, Alex Vizorek, PE ou encore Farah, Florence Mendez et Laura Laune, on ne pouvait plus faire autrement. Votre pays possède des talents qui sortent à foison ! Et une nouvelle génération qui a très vite franchi les frontières. Pour un humour qui s'exporte facilement!”

De Paris au Québec en passant par la Suisse, l’humour belge s’exporte partout ?