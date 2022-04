Autant appréciée que redoutée, l’épreuve de la guerre des restos prendra place, ce lundi, dans Top Chef sur RTL-TVI. Pour cette dernière, les chronos sont activés. Regroupés en trois équipes, les candidats encore en lice devront, en seulement 48 heures, mettre sur pied leur restaurant, de A à Z. Après avoir choisi l’établissement, ils devront lui donner un nom, le décorer et établir une carte attrayante et cohérente avec le thème choisi. Comme l’année dernière, les candidats devront également proposer leur menu en version à emporter, et seront aussi jugés dessus. Et, pour la première fois, le restaurant qui l’aura emporté ouvrira réellement ses portes le temps de quelques semaines.

Fidèle au poste, François-Régis Gaudry, célèbre critique gastronomique français, aura la lourde tâche de sélectionner les deux établissements qui ouvriront leurs portes et donc de ne pas permettre à un des trois groupes de participer à l’épreuve jusqu’au bout.

Après avoir fait sa sélection, l’homme au palais fin s’attablera à l’intérieur de chaque restaurant afin de goûter aux préparations des candidats et surtout de les juger. Un exercice qu’il pratique régulièrement en tant que critique culinaire à la différence près qu’il tente toujours de passer incognito dans les restaurants dans lesquels il se rend. Une tâche de plus en plus difficile pour François-Régis Gaudry dont le visage et le nom ne passent pas inaperçus étant donné sa forte médiatisation (le critique est présent dans Top Chef mais également sur Paris Première et France Inter) Invité dans C à vous sur France 5, ce dernier a expliqué la stratégie qu’il adoptait afin de ne pas se faire repérer par les restaurateurs…

"En photo façon un peu bagnard"

Lorsqu’il réserve une table, le critique ne s’annonce tout simplement pas. "C’est-à-dire que je réserve au restaurant sous un faux nom", détaille-t-il avant d’ajouter qu’il n’y a donc jamais de "déroulage de tapis rouge" pour lui. Une fois arrivé sur place, il est cependant "difficile de rester incognito plus de deux secondes", précise-t-il.

L’homme s’est même rendu compte de la méthode utilisée par certains restaurateurs pour le démasquer. Alors qu’il se rendait aux toilettes d’un des restaurants de Joël Robuchon, il a aperçu un "Wanted" derrière le comptoir. C’est une "espèce de trombinoscope avec les quatre-cinq journalistes dont ils estimaient qu’ils devaient être importants ou faire la pluie et le beau temps", explique-t-il avant d’ajouter s’y être "découvert en photo façon un peu bagnard". À lui donc de faire preuve d’encore plus de ruse avant de se rendre à un restaurant…