Le jeune chanteur avait été repéré dans The Voice Belgique



La Belgique connaît enfin la personne qui la représentera à la 64e édition de l’Eurovision, déroulée cette année à Tel Aviv en Israël. Il s’agit Eliot Vassamillet, alias Eliot, un ancien candidat de The Voice Belgique. Le jeune montois de 18 ans avait été repéré par Slimane lors de la septième saison du télécrochet.



Eliot représentera, dans un premier temps, la Belgique lors des demi-finales de l’Eurovision, les 14 et 16 mai prochains. Une étape qui lui permettra peut être d’accéder à la grande finale du 18 mai prochain.



C’est Pierre Dumoulin, leader du groupe Roscoe, qui composera la chanson avec laquelle Eliot défendra nos couleurs en mai prochain. « Dès que j’ai vu la prestation d’Eliot à son Blind, j’ai senti qu’il avait ‘ce truc en plus’ que je recherche chez un artiste, cette sensibilité et cette fêlure qui sont nécessaires pour transmettre l’émotion », explique Pierre Dumoulin, artiste qui avait, il à deux ans, également collaboré avec Blanche pour l’Eurovision.