Le programme de ce soir va en effet permettre au public hexagonal de sélectionner la chanson et l’artiste qui représenteront la France au Concours Eurovision de la chanson 2021, qui se tiendra le 22 mai prochain à Rotterdam aux Pays-Bas. Fini donc Destination Eurovision (qui s’étendait sur trois soirées et qui avait été utilisé pour les éditions 2018 et 2019), place à Eurovision : c’est vous qui décidez. Pour cette nouvelle mouture présentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, un jury sera présidé par Amir, représentant de la France à l’Eurovision en 2016. Et parmi les dix personnalités qui composent ce jury (dont les votes comptent pour 50 %), on retrouve le Néerlandais Duncan Laurence (vainqueur 2019 de l’Eurovision) mais aussi Chimène Badi, Jean-Paul Gaultier (qui habillera le ou la candidate française), Marie Myriam (dernière gagnante en date de l’Eurovision pour la France en 1977), Natasha St-Pier, Élodie Gossuin ou encore Agustin Galiana, André Manoukian et Michèle Bernier.

Clap 1re : TikTok en partenaire

“Après plus de six mois de recherches, plus de 700 candidatures, des centaines d’heures d’écoute de titres et de castings, nous sommes très heureux de faire découvrir ces talents éclectiques au public”, se réjouit ainsi Alexandra Redde-Amiel, patronne des divertissements de France Télévisions, par communiqué. 12 chansons proposées par 17 artistes (dont trois duos et un trio), seront en compétition. Et, pour la première fois, TikTok devient partenaire de l’émission de France 2. Le réseau social mobilise ainsi sa communauté et propose aux utilisateurs de la plateforme de “laisser libre cours à leur imagination” en prenant part au challenge #MonEurovisionFrance. Depuis cette application, les utilisateurs français de TikTok sont en effet invités à réaliser leur meilleure prestation, comme s’ils foulaient la scène du célèbre concours de la chanson. TikTok proposera aussi en direct sur sa plateforme, via le compte @eurovisionfrance, les répétitions et les coulisses du programme de ce soir.